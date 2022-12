Vodafone Her Şey Yanımda ve Market Yanımda’da toplam sipariş adedi 3 milyonu geçti, toplam ziyaret sayısı da 120 milyon oldu.

Vodafone’un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda, 2022 yılında da kullanıcılarına hizmet vermeye devam etti. Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Süpermarket, Pet Shop, Medikal Ürünler, Oto Aksesuar olmak üzere 14 kategoride 3 milyondan fazla ürünün satıldığı ve ülke genelinde bini aşkın aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda ve Market Yanımda’da toplam sipariş adedi 3 milyonu geçti, iki platform toplam 120 milyon kez ziyaret edildi.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Türkiye’nin hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Her Şey Yanımda servisimizle müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunuyoruz. Türkiye telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Her Şey Yanımda, 2022’de de Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşattı. Her gün yenilenen kampanyalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve en trend ürünlerde Vodafone güvencesiyle alışveriş yapma ayrıcalığı sunmaya devam ettik. Tüm kullanıcıları herkes için geçerli fırsatlarla alışveriş yapmak üzere Her Şey Yanımda’ya davet ediyoruz.”