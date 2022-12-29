Vodafone FreeZone, espor pazarına 6 yılda yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptı. 2022’de 12’nci yılını kutlayan Vodafone FreeZone’un bu süreçte gençlere yaptığı toplam yatırım 280 milyon TL’ye yaklaştı.

Vodafone FreeZone, espor pazarına 6 yılda yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptı. 2022’de 12’nci yılını kutlayan Vodafone FreeZone’un bu süreçte gençlere yaptığı toplam yatırım 280 milyon TL’ye yaklaştı.

Vodafone, 2022 yılında da FreeZone markasıyla gençlere yönelik çalışmalarına devam etti. Gençlerin en büyük tutku alanlarından espor pazarına 6 yılda yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yapan ve gaming portföyüyle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan Vodafone FreeZone, esporu destekleyen markalar arasında kendi sektöründe ilk sırada yer aldı. FreeZone, 2022’de oyun portföyüne Free Fire ve Microsoft Xbox PC GamePass’i ekledi. FreeZone, tüm sosyal medya hesaplarından yaptığı iletişimlerle yaklaşık 25 milyon kişiye ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Şirket olarak, gençlere yönelik çalışmalarımızı 12 yıldır Vodafone FreeZone markamızla sürdürüyoruz. Bu süreçte gençliğe yaptığımız toplam yatırım 280 milyon TL’ye yaklaştı. Gençlerin en büyük tutku alanlarından espor pazarına 6 yılda yaklaşık 45 milyon TL’lik yatırım yaptık. Esporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde birinci sıradayız. Gaming portföyümüzle 2018 yılından bu yana 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Gaming uygulamaları için verdiğimiz tarifelerine ek GB’ların yanı sıra FreeZone’a gelen müşterilere birçok oyun platformunda geçerli seçkin oyun içi faydalar sağlıyoruz. 2018’den bu yana yaklaşık 5 milyon TL değerinde destek verdik. 2022’de oyun portföyümüzü Free Fire ve Microsoft Xbox PC GamePass ile genişlettik. Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports’un ana sponsoru olduk. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer almaya devam edeceğiz.”

Vodafone FreeZone, 2022’de Türkiye’nin önde gelen espor kulüplerinden FUT Esports’un ana sponsoru oldu. Sponsorluk kapsamında Avrupa’nın önde gelen gaming house’u FUTHOUSE’ta bir stüdyo açan Vodafone, FUT Esports ile birlikte 2023’te 5G üzerinden oyun turnuvası da düzenleyecek.

Vodafone FreeZone, 2022’de oyun portföyüne Free Fire’ı da kattı. Bu işbirliği, Vodafone Park’ta 8 influencer’ın 4’erli takımlar halinde yarıştığı ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu. Vodafone Park’ın Doğu ve Batı tribünlerinden hareketle kurulan Doğu Tribün ve Batı Tribün takımları arasındaki bir saatlik mücadeleyi Batı Tribün takımı kazandı.