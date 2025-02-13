Vodafone FLEX, Sevgililer Günü’ne özel teknolojik ürünlerini kullanıcılarına sundu.

Vodafone FLEX, Sevgililer Günü’ne özel teknolojik ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundu. Yapılan açıklamaya göre, Vodafone FLEX’in Sevgililer Günü için düzenlediği kampanyada akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok üründe özel indirimler sunuluyor. Şubat ayı boyunca devam edecek kampanyayla birlikte hem tekil ürünlerde hem de bir ürün alana ikincisinde çeşitli indirimlerin olacağı belirtildi. Kullanıcıların kampanyadan mobil faturalarına ek 12 ayda ödeme seçeneği ile yararlanabileceği aktarıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Sevgililer Günü, sevdiklerimizi mutlu etmek ve özel hissettirmek için harika bir fırsat. Şirket olarak, en sevilen akıllı cihazlarımızda indirimler sunarak bu özel günü daha anlamlı kılmak istedik. Sevgililer Günü’nde sevdiklerine teknolojik bir ürün hediye etmek isteyen müşterilerimiz için akıllı saatten kablosuz kulaklığa en yeni teknolojilerde avantajlı fiyatlar sunuyoruz. İndirim fırsatlarının yanı sıra Vodafone FLEX ile kredi kartsız, faturalarına ek 12 aya varan ödeme seçeneği ile müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz. Bu anlamlı güne yönelik hediye arayışında olan herkesi Vodafone FLEX’e bekliyoruz."