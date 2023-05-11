Vodafone, daha kolay dijital alışveriş için iki yeni hizmet sunuyor. Vodafone’un dijital platformlarından faturasına ek cihaz almak isteyen müşteriler, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde satın alma kararını daha hızlı verebiliyor. Müşteriler ayrıca, ikinci el hariç faturaya ek cihaz portföyündeki kategorilerin tamamı için dijital kanalda stoku olmayan ürünlerin operatörün mağazalarındaki stok durumunu görebiliyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital müşteri deneyimi anlayışıyla yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapılana açıklamaya göre, yeni nesil teknolojilerin gücünü kullanarak dijital alışveriş deneyimini kolaylaştıran şirket, vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda gibi dijital platformlardan faturasına ek cihaz almak isteyen müşteriler için alacakları cihaza Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi sayesinde çok daha hızlı ve kolay karar verme imkânı sunuyor. Cihaz alışverişinde ürünün rengini, modelini, ebatını görmek isteyen müşteriler, ürün detay sayfasında yer alan AR görüntüleme seçeneğine tıklayarak üç boyutlu görüntüleme yapabiliyor. Müşteriler ayrıca, ikinci el hariç faturaya ek cihaz portföyündeki kategorilerin tamamı için dijital kanalda stoku olmayan ürünlerin Vodafone mağazalarındaki stok durumunu görebiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Mağaza deneyimi artık müşteri nerede isterse orada yaşanıyor. Yapılan araştırmalar, cihaz almak isteyen müşterilerin yaklaşık yüzde 90’ının satın almadan önce ortalama 2 hafta araştırma yaptığını ve bu süreçte yoğun olarak dijital platformlardan yararlandığını gösteriyor. Müşterilerin kararında, güvenilirliğin yanı sıra ürünün gerçeğe en yakın halini görmek de kritik konulardan biri haline geliyor. Bu noktadan hareketle, faturaya ek cihaz portföyündeki ürünlerimiz için AR teknolojisini dijital kanallarımız olan web sitemiz ve Vodafone Yanımda’ya entegre ederek müşterilerimize satın almak istedikleri ürünleri bulundukları yerden üç boyutlu görüntüleme imkânı sunduk. Mağazada inceliyormuşçasına rahatlık sağlayan ve satın alma kararını kolaylaştıran Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle, müşterilerimiz ilgilendiği cihaz için sadece bir butona tıklıyor ve cihazı iki boyutlu fotoğraflarına kıyasla daha gerçekçi bir şekilde görüntüleyebiliyor. Bir diğer hizmetimizle de müşterilerimize ikinci el hariç faturaya ek cihaz portföyündeki kategorilerin tamamı için dijital kanalda stoku olmayan ürünlerin mağazalarımızdaki stok durumunu görme imkânı veriyoruz. Operatör olarak, teknolojinin gücünü kullanarak herkes için daha iyi bir dijital deneyim hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Cihazı incelemek kolaylaşıyor

Operatör müşterilerinin akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve daha birçok ürüne onlarca çeşitle ulaşabildikleri faturaya ek cihaz satışlarında Yanımda ve vodafone.com.tr platformları önemli rol oynuyor. Dijital alışveriş sürecine entegre edilen AR teknolojisiyle cihazı tüm detaylarıyla incelemek kolaylaşıyor. Müşteriler, ister AR modunda görüntüleme yaparak cihazı istedikleri yerde üç boyutlu görüntüleyebiliyor, isterlerse Nesne modunu seçerek cihazı diledikleri yöne çevirebiliyor ve diledikleri gibi yakınlaştırıp inceleyebiliyorlar.

Mağazadaki stok durumu görülebiliyor

Operatör, ikinci el hariç faturaya ek cihaz portföyündeki kategorilerin tamamı için dijital kanalda stoku olmayan ürünlerin mağazalarındaki stok durumunu gösteriyor. Müşteri dilediği mağazaya gittiğinde, mağaza görevlisi müşterinin dijital kanalda ilgilendiği cihaz için müşteriye hatırlatmada bulunabiliyor. Böylece, dijital kanalda başlayan ve müşterinin seçimine bağlı olarak geleneksel kanalda biten bütüncül kanal stratejisiyle gelişmiş bir alışveriş deneyimi sunuluyor.