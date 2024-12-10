Vodafone bireysel faturalı müşteriler, Yanımda uygulaması üzerinden fatura ödemelerinde Vodafone Cüzdanım ile ödeme yöntemini kullanabilecek.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine inovatif ödeme çözümleri sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin sunduğu, halihazırda Vodafone Pay uygulamasında ve Her Şey Yanımda içinde kullanılmakta olan dijital ödeme çözümü Vodafone Cüzdanım’a artık Yanımda uygulamasından da erişilebiliyor. Vodafone bireysel faturalı müşteriler, Yanımda üzerinden fatura ödemelerini Cüzdanım ile yapabilecek. Müşteriler, Vodafone Pay ya da Her Şey Yanımda’dan Vodafone Cüzdanım’a yükledikleri mevcut TL bakiyelerini ya da Yanımda içinde farklı görevleri tamamlayarak kazandıkları Yanımda Puan’ları ödeme adımında kullanabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Şirket olarak telekomünikasyon ve finansal teknolojiler alanındaki şirketlerimizin güçlerini birleştirerek, müşterilerimizin dijital ürünlerimizden daha fazla faydalanmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimiz, 8,5 milyon kullanıcıya ulaşan elektronik ödeme şirketimiz Vodafone Pay ile harcama yaparak dijital cüzdanlarının avantajlarını her alanda hissediyor. Sadece ödeme yapmayı kolaylaştırmakla kalmayıp, müşterilerimizin harcamalarını daha keyifli hale getirmeyi de amaçlıyoruz. Bu çerçevede, dijital ödeme çözümümüz Vodafone Cüzdanım’ı Yanımda uygulamamıza entegre ettik. Bireysel faturalı müşterilerimiz, Yanımda üzerinden fatura ödemelerini Cüzdanım ile yapabilecek. Böylece, Yanımda’nın ödeme yeteneklerine bir yenisini daha eklerken, müşterilerimize kazanmış oldukları Yanımda Puan’ları farklı bir noktada daha harcama imkânı sunuyoruz. Yeni hizmetimizle, Yanımda’da kazanılan puanların düzenli olarak fatura ödemek için kullanılmasını teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca, Yanımda üzerinden fatura ödeyen ve oyunlaştırma görevlerine katılan müşterilerimizin artmasını hedefliyoruz. Şirket olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Fatura ödeme sayfasından hesap oluşturulabiliyor

Açıklamaya göre, Vodafone Cüzdanım hesabı olmayan müşteriler, Yanımda uygulamasında fatura ödeme sayfasına girdiğinde Cüzdanım hesabı oluşturabiliyor ve TL yükleyerek fatura ödeme işlemine devam edebiliyor. Daha önce Her Şey Yanımda ya da Pay içinde Cüzdanım hesabı oluşturmuş olan müşteriler ise tek adımlı kimlik doğrulaması yaparak mevcut bakiyelerini görüntüleyip kullanabiliyor. Yeni özelliği kullanabilmek için Yanımda’nın Google Play Store ve Apple App Store üzerindeki en güncel sürümünün yüklenmesi gerekiyor.