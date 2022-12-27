İşletmelere dijital çözüm sunan Vodafone Business, bulut hizmetleri alanında ATP ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Buna göre işletmelere dijital çözüm sunan platform, ATP’nin özel ve kamuya açık 425 sunucusunu kendi bulut altyapısına taşıyor.

İşletmelere dijital çözüm sunan Vodafone Business, bulut hizmetleri alanında ATP ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Buna göre işletmelere dijital çözüm sunan platform, ATP’nin özel ve kamuya açık 425 sunucusunu kendi bulut altyapısına taşıyor.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde ihtiyaca yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, şirketlerin kritik süreçlerine kurumsal yazılım ve altyapı çözümleri sağlayan ATP (Ata Teknoloji Platformları), bulut hizmetleri konusunda işletmelere dijital çözüm sunan platformun çözümünü ve hizmetlerini tercih etti. İmzalanan anlaşma çerçevesinde ATP, özel ve kamuya açık 425 sunucusunu Vodafone Business Bulut altyapısına taşıyarak, işletim sistemi, veritabanı, yedekleme, ağ yönetimi ve güvenlik gibi önemli servislerini işletmelere dijital çözüm sunan platformun deneyimli kadrosuna emanet ediyor.

Yapılan iş birliğini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, “Şirket olarak işletmelere kesintisiz mobil ve sabit bağlantı servislerinin yanında, bilgi sistemleri ihtiyaçlarına yönelik olarak da Türkiye’deki veri merkezlerimizden uçtan uca bilişim altyapısı ve uzman ekibimizle yönetim hizmetleri sunuyoruz. Bu çerçevede, müşterilerine kurumsal yazılım hizmetleri ve altyapı çözümleri sağlayan ATP ile 2027 yılına kadar geçerli bir anlaşma imzaladık. Anlaşma kapsamında ATP’nin özel ve kamuya açık 425 sunucusunu yedekli ve yüksek erişilebilirlikli Vodafone Business Bulut altyapısına taşıyıp, 7x24 destek ve yönetim hizmet yapısıyla modelledik. 250 kişiden oluşan uzman bilişim kadromuz ile müşterimizin uçtan uca kesintisiz servis almasını sağlıyoruz. Sistemlerde düzenli olarak risk analizleri gerçekleştirerek aksiyonları önceden alıyor ve olası riskleri ortadan kaldırıyoruz. Otomasyon yazılımlarımızla müşterimizin teknoloji portalımız üzerinden, bizim belirlediğimiz güvenlik standart ve kuralları çerçevesinde, servis hızını artıracak provizyonlama ve kapasiteye yönelik operasyonları kendisinin yapabilmesini sağlıyoruz. Dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücümüzle bulut bilişim alanındaki çalışmalarımıza ve bu alanda işletmelerin güvenilir teknoloji ortağı olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali ise şu açıklamalarda bulundu: “Ata Grubu dahil olmak üzere birçok kurumsal müşteriye hizmet veren ve kritik işlemleri yöneten yazılımları sağlayan bir şirket olarak bulut hizmetlerimizde Vodafone gibi global bir servis sağlayıcı ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bulut hizmetlerimizin tecrübeli bir firma tarafından yönetilmesi, veri güvenliği denetiminin etkin bir şekilde yapılması ve standartlara dayalı bir sistem ile çalışmamız tüm paydaşlarımız için çok önemli tercih nedenleri. Bulut hizmetlerini tek bir merkeze alarak maliyet avantajlarına ve servis kalitesini artırma imkanlarına da kavuştuk.”