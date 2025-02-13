Vodafone Business, proaktif inovasyonu olan üretken yapay zekâ destekli bilgi bankası üzerinde çalışan TechBot’u hayata geçirdi.

Vodafone Business, müşterilerine daha fazla destek olabilme ve onlara en kaliteli hizmeti verebilmek adına yatırım ve inovasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor. Bu paralelde müşterilerine çok daha hızlı yanıtlar vermek için üretken yapay zekâdan faydalanan Vodafone Business’ın satış ve destek ekipleri, yenilikçi teknoloji metodolojisi olan ve bilgi bankası üzerinde çalışan TechBot’u devreye aldı. Son 1,5 yılda binin üzerinde doküman ve senaryonun yüklendiği bilgi platformu olan TechBot sayesinde, servisleriyle ilgili soruların en güncel yanıtlarına saniyeler içerisinde erişebilecek olan destek ekipleri, son teknolojinin kullanıldığı üretken yapay zekâ destekli inovasyonu TechBot yardımıyla kendilerine iletilen sorunlara çok daha hızlı bir şekilde yanıt verebilecek.

Dev bilgi bankası tek bir platformda toplanıyor

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine yoğun bir şekilde hizmet eden işletmelere son teknoloji çözümleri sunarak onların dijitalleşme yolculuğundaki en önemli iş ortağı olma vizyonuyla hareket eden platform, şirketleri olduğu kadar kendi altyapısını da geliştirmeye devam ediyor. Müşteri deneyiminde Vodafone Business ayrıcalıklarını iş ortaklarına sunan şirket, üretken yapay zekâ destekli TechBot sayesinde ise kendi destek ekiplerinin sorun bildirimlerine karşı proaktif bir şekilde çözümleme getirerek, anında müdahale edebilmesine olanak sağlayacak. Bu doğrultuda müşterilerine herhangi operasyonel bir kesinti yaşatmadan sürdürülebilir bir deneyim sunmayı sağlayan platformun destek ekipleri, gelen sorunları TechBot’a yöneltecek ve saniyeler içinde yanıt alabilecek. Yaşanabilecek olası bir sorun meydana geldiğinde TechBot yardımıyla destek ekibinin sorunlu olay çözümleme süreçlerinde yüzde 30’luk bir iyileşme görülecek.

En güncel verilere anında ulaşılabilecek

Açıklamaya göre, müşterilerinin sorunlarını çözüme kavuşturmayı hızlandıracak proaktif bir inovasyonu hayata geçiren platform, bu sayede özellikle bulut teknoloji ve IoT operasyonu sağlayan ekiplerinin verdiği hizmetin kalitesini artıracak ve çok daha süratli bir şekilde hizmet verebilecek. Bu inovasyonuyla birlikte müşteriye dönüş hızını 2 ila 3 katına çıkaracak olan Vodafone Business destek ekipleri ayrıca, bilgi dokümanlarında bir değişiklik olursa da en güncel belgelere ulaşabilecek. Çok geniş bir data ve kullanım şekli kütüphanesi üstünden çalışan yapay zekâ robotuyla sorunlu durumları çok hızlı bir şekilde çözümleyebilecek olan platformun destek ekipleri, bu sayede en güncel verilere de anında ulaşılabilecek.