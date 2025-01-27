Vodafone Business, uçtan uca IoT çözümü olan Red Enerji’yle Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner’in yeşil dijital dönüşümünde teknoloji çözüm ortağı oldu. Red Enerji sayesinde tüm Türkiye’ye yayılan 120 mağazasında aylık bazda yüzde 15’lik enerji tasarrufu sağlayan Baydöner bu sayede elektrik maliyetlerini azaltırken, karbon ayak izini de düşürmeye devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner’e Red Enerji çözümüyle hizmet veren Vodafone Business, sunduğu hizmetle kurumsal müşterisinin operasyonel verimlilik ve yeşil dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu. Enerji tüketim verilerini tek bir ekran kullanarak uzaktan izlenmesini ve kontrol edilebilmesini sağlayan uçtan uça tasarlanmış bir IoT çözümü olan Red Enerji, enerji tasarruf imkânı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürmeye olanak sağlıyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Nesnelerin interneti, yapay zekâ, siber güvenlik ve veri merkezi gibi inovatif teknolojilerimizle, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok çözümü sunan bir teknoloji şirketi olarak, IoT tabanlı Red Enerji hizmetimizle Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Baydöner’in çözüm ortağı olduk. Yeşil dijital dönüşümü destekleyen Red Enerji sayesinde Baydöner aylık ortalama yüzde 15’lik enerji verimliliği sağlarken, partnerimiz bu sayede maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüş oldu. Tüm Türkiye’ye yayılan toplamda 120 mağazasında bu çözümümüzü kullanan iş ortağımız enerji yönetimi ve enerji tasarrufu sağlarken, bu sayede karbon emisyonunu da hesaplayarak geleceğe ve sürdürülebilirliğe katkı sundu. Bizler de Vodafone Business olarak, şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarında iş ortaklarımızı desteklemeyi sürdürürken, yeşil dönüşümde sağladığımız olumlu etkiler ve rekabet avantajları sayesinde de Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması adına ülkemize önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz.”

“120 mağazada enerji tasarrufu sağladık”

Apaz Group Tedarik Zinciri Direktörü Sibel Orman, Vodafone Business iş birliğinin enerji yönetimindeki kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “2019 yılında enerji giderlerinin önemli bir maliyet kalemi haline geleceğini öngörmüştük. Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, 120 mağazamızın enerji envanterini oluşturarak tüketim verilerimizi anlık olarak takip etmeye başladık. Soğuk zincir güvenliğini sıcaklık sensörleriyle sağlayarak gereksiz tüketimleri önledik. Bu çalışmalar sayesinde hem maliyetlerimizi düşürdük hem de karbon ayak izimizi önemli ölçüde azalttık. Yüzde 15’e kadar enerji tasarrufu sağladığımız bu projeyle, IoT teknolojilerinin gücünden faydalanarak sürdürülebilirlik hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.”