Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden biri olan MEXT ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Vodafone Business’ın 5G sağlayıcısı olduğu Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisinin içinde özel bir bölümde kurulan ‘Teknoloji Deneyim Alanı’nda ziyaretçiler kendi sektörlerine özel operatör çözümlerini uçtan uca deneyimleyebilecek.

Vodafone Business, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezlerinden biri olan MEXT ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Vodafone Business’ın 5G sağlayıcısı olduğu Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisinin içinde özel bir bölümde kurulan ‘Teknoloji Deneyim Alanı’nda ziyaretçiler kendi sektörlerine özel operatör çözümlerini uçtan uca deneyimleyebilecek.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) imalat sanayinin dijital dönüşümüne öncü olmak ve Türkiye’yi küresel rekabette güçlendirmek hedefiyle kurduğu; dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma çerçevesinde Vodafone Business, 5G sağlayıcısı olduğu Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisinin içinde özel bir bölümde ‘Teknoloji Deneyim Alanı’ kurdu. Alanda ziyaretçilerin kendi sektörlerine özel bulut bilişimden nesnelerin interneti teknolojilerine kadar farklı çözümleri keşfetmesine fırsat sunulacak.

Ziyaretçiler teknolojik çözümleri deneyimleyebilecek

Teknoloji Deneyim Alanı’nda, ziyaretçiler interaktif senaryolar ile Vodafone Business’ın üretim, perakende, finans, lojistik gibi farklı sektörlerde uçtan uca teknolojik çözümlerini inceleyebilecek. MEXT içerisinde yer alan Reflexive Board’da ise 5G’yi eğlenceli bir şekilde deneyimleyebilecek. MEXT içerisinde sunulan, dördüncü sanayi devrimi için global ölçekte en etkili dijital olgunluk değerlendirme programlarından biri olan SIRI (Smart Industry Readiness Index) Vodafone Business müşterilerine özel olarak indirimli olarak sunulacak. Vodafone Business burada kendi IoT ve Bulut çözümlerini de fabrikaya entegre ederek SIRI’de çıkan dijital yol haritası ile üretim tesislerinin Vodafone ürünlerini birebirde deneyimleyebilmelerini sağlayacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Operatör olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti’nin, akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Vodafone Business olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’te Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık. Şimdi ise farklı bir anlaşmaya imza atarak 5G sağlayıcısı olduğumuz Türkiye’nin ilk dijital üretim tesisinin içinde ‘Vodafone Teknoloji Deneyim Alanı’ kurduk. Teknoloji Deneyim Alanı’nda, her sektörden ve her ölçekten firma interaktif senaryolar ile kendi ihtiyacına özel hazırlayabileceğimiz uçtan uca teknolojik çözümlerini inceleyebilecek. Tüm bu çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, Teknoloji Deneyim Alanı’nda ziyaretçilerimize işlerini uçtan uca dijitalleştirecek çözümleri keşfetme fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Dijital Fabrika’da verimliliği artıracak çözümler sunuluyor

Yapılana açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl önce MEXT’te 5G test şebekesi kurulumu ve devamında 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke’nin (MPN) hayata geçmesi ile başlayan MESS ile Vodafone Business iş birliği, bugün iş yapış şekillerini kökten değiştirecek çözümlerin sunulacağı yeniliklerle devam ediyor. MEXT çatısı altında Türk sanayisinin hizmetine sunulan ve Türkiye’nin uçtan uca entegre ilk dijital üretim tesisi olan Dijital Fabrika’da MPN sayesinde tesisin verimliliğini artıracak çözümler sunuluyor.

Montaj Hazırlık İstasyonu: 5G’nin sağladığı düşük gecikme ve kesintisiz bağlantı ile montajı yapılacak komponentler robotik otomasyon ve görüntü işleme teknolojileri ile hatasız ve hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Kameralar ile kaydedilen yüksek çözünürlüklü görüntüler yapay zeka tarafından gerçek zamanlı olarak işlenerek edilerek verimlilik en yüksek seviyeye çıkartılıyor.

Otonom Akıllı Araçlar: Özelleştirilmiş Kablosuz Şebeke ile iç lojistik süreçlerinde görev alan otonom akıllı araçlar (AIV) yüksek hızlı mobil iletişim ve sınır bilişim (edge computing) teknolojileri ile kalite kontrol ve ürün izlenebilirliğinde yeni işlevler kazanıyor ve böylece kolaylıkla senkron çalışmaları sağlanıyor.

Güvenli Alan İhlali: Özelleştirilmiş Kablosuz Şebeke ile mevcut güvenlik kameraları kullanılarak, İş Güvenliği ihlalleri gerçek zamanlı olarak algılanıyor ve İSG yönetim sistemine bu ihlaller raporlanıyor.

Bostan Dynamics’in Çevik Mobil Robotu SPOT: MEXT Teknoloji Merkezi içerisinde kendisine atanan görevleri otonom olarak yerine getirmek için çevreyi algılamasını sağlayan sensör ve kameralardan toplanan veriler 5G MPN teknolojisi ile kesintisiz olarak aktarılıyor ve gerçek zamanlı olarak işleniyor.