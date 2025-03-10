İşletmelerin teknoloji iş ortağı Vodafone Business, sunduğu Akıllı Fabrika çözümüyle Yayla Agro’nun dijital dönüşümünde çözüm ortağı oldu.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business; şirketlerin dijital dönüşümlerine destek olmayı sürdürürken, teknoloji çözümleriyle de işletmelere verimlilik ve tasarruf imkânı sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin bakliyat ve hazır gıda alanında faaliyet gösteren önemli markalarından Yayla Agro’ya bulut tabanlı Akıllı Fabrika ürünü entegrasyonuyla hizmet veren Vodafone Business, sunduğu çözümle işletmenin kendi sektöründe rekabet avantajı ve makine verimlilik artışı yakalamasını sağlarken, kurumsal müşterisinin dijitalleşme yolculuğundaki en önemli partnerlerinden biri oldu.

"Akıllı Fabrika’yla tüm süreçlerde verimliliğe katkı sağladık"

Vodafone Business olarak kendilerini inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren dijital bir iş ortağı ve teknoloji şirketi olarak konumladıklarını dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Partnerimiz dijitalleşme stratejisi kapsamında iş süreçlerini daha verimli hale getirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla bulut tabanlı Akıllı Fabrika çözümümüze yatırım gerçekleştirdi. Biz de bu hizmetimiz sayesinde üretimin anlık takibini sağlamada Yayla Agro’nun dijital dönüşümünde çözüm ortağı olduk. IoT sensörleri kullanarak makinelerin ve üretim hatlarının performansını izleme ve bakım süreçlerini iyileştirme kapsamında çalışmalar yapan partnerimiz, Akıllı Fabrika çözümü ile mevcut süreçlerinde ekipmanları daha etkin kullanarak Toplam Ekipman Etkinliği’nde yüzde 5’lik artış sağladı. İş ortağımız ayrıca üretim süreleri, duruş süreleri ve duruş sebeplerini de incelenerek verimliliği artırıcı iyileştirmeler de elde etti."