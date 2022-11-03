Gençlerde girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Vocathlon University” Temel Girişimcilik Kampı’na başvurular başladı. Meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen girişimcilik yarışmasına katılım için 7 Kasım 2022 tarihine kadar online başvuru yapılması gerekiyor.

Gençlerde girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Vocathlon University” Temel Girişimcilik Kampı’na başvurular başladı. Meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen girişimcilik yarışmasına katılım için 7 Kasım 2022 tarihine kadar online başvuru yapılması gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün genç istihdam teması çerçevesinde düzenlenen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kampı, 14-16 Kasım 2022 tarihleri arasında Kastamonu Teknokent’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Başvurular 7 Kasım’a kadar devam edecek

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmaya katılmak için 7 Kasım 2022 tarihine kadar KUZKA, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi Teknokent ile Vocathlon sosyal medya hesaplarında paylaşılan duyurular üzerinden online başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda etkinliğe katılmaya hak kazananlar 9 Kasım 2022 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinden ilan edilecek.

Yarışmaya öğrenciler, takımlarını kurarak başvuru yapabilecekleri gibi bireysel olarak da etkinliğe katılabilme imkanı bulunuyor. Etkinlik çerçevesinde gençler, iş fikri geliştirmeden etkili sunum tekniklerine, SWOT analizinden kanvas iş modeli oluşturmaya kadar pek çok konuda eğitim ve mentor desteği alarak iş fikirleri etrafında belirledikleri sorunlara yönelik nitelikli çözümler geliştirebilecekler.

Meslek Yüksekokullarının proje fikirlerinin yarışacağı etkinliğe katılmak için https://girisimvadisi.net/Home/NasilBasvuru linkli bağlantı üzerinden formu doldurmaları gerekiyor.