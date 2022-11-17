Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent işbirliğinde düzenlenen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kampı sona erdi.

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent işbirliğinde düzenlenen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kampı sona erdi.

Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacına yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent işbirliğinde düzenlenen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kampı düzenlenen kapanış programı ile sona erdi. 14 Kasım’da Kastamonu Teknokent’te başlayan girişimcilik kamp programı, 16 Kasım’da öğrencilerin hazırladığı projelerin jüriye sunumu sonrasında düzenlenen sertifika ve ödül töreni ile tamamlandı.

"Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kamp programına Kastamonu Üniversitesi bünyesindeki Kastamonu Meslek Yüksekokulu, Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu, Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu ve Tosya Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 25 öğrenci katıldı. Toplam 3 gün süren kamp programı çerçevesinde öğrencilere iş fikri geliştirme, etkili sunum teknikleri, SWOT analizi, kanvas iş modeli oluşturma konularında eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından ise öğrenciler mentorler desteği ile iş fikirleri etrafında belirledikleri sorunlara yönelik nitelikli çözümler içeren projeler ürettiler. Programın son gününde ise öğrenciler kamp süresince hazırladıkları projeleri takım olarak jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdiler. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında 5 takımdan iş fikirlerini girişimciliğe dönüştürme başarısı gösteren 3 proje derece elde etmeye hak kazandı. Kazanan takımların ilan edildiği programda katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.

İlk üçte yer alan takımlardan “Alkuaz” takımının hazırladığı “Pet Şişeden Filament Üretimi” geri dönüştürülebilir malzemeleri katma değerli ürüne dönüştürerek ithal bağımlılığı yüksek ürünlerin yurt içinde üretilmesini amaçlıyor. Kastamonu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geliştirdiği proje çerçevesinde geri dönüştürülebilir pet şişeleri işleyecek bir makine yardımıyla üç boyutlu yazıcılarda kullanılmak üzere filament üretimi hedefleniyor.

Kastamonu Meslek Yüksekokulu’ndan dereceye giren bir diğer takım olan “Farabi” takımının, gençlerin dini bilgileri gerçeğe dayalı, güvenilir kaynaklardan öğrenmesini amaçlayan “Sorgenç” isimli projesi, hazırlanacak bir dijital uygulama üzerinden kullanıcıların İslam Dini’ne ilişkin sorularına, doğru, güvenilir ve gerçek kaynaklardan ulaşmalarını hedefliyor.

Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu’ndan katılım sağlayan “Çeri” takımı ise özel sağlık sorunlarına sahip bireylere yönelik sağlık hizmetleri ve yiyecek içecek hizmetlerinin birleştiği çift mutfak hizmeti veren lokanta işletmesiyle yenilikçi bir çözüm önerisi sunuyor. Takımın “1 Mekan 3 Tat” isimli projesi çölyak, diyabet ve tansiyon gibi özel sağlık sorunları yaşayan bireylere yönelik çözümler sunarak bu kişilerin hem sosyal hem de psikolojik olarak feraha ulaşmalarını amaçlıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Teknokent’in iş birliği ile gerçekleştirilen "Vocathlon University" Temel Girişimcilik Kampı çerçevesinde dereceye giren üç takım, KUZKA tarafından 2023 yılı içerisinde düzenlenecek teknik gezi ile ödüllendirilecek.