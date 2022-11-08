Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu”na katılan ve derece elde eden gençlere teknik gezi düzenledi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu”na katılan ve derece elde eden gençlere teknik gezi düzenledi.

Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu çerçevesinde düzenlenen teknik gezi ile gençler, Hacettepe Teknokent Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezleri, Viveka Firması, Kod-Obur Games Firması, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, Z-Garage ve CoZone’da incelemelerde bulundular.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen teknik geziye, “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu” programına TR82 Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden katılan ve derece alan takımlardan 9 öğrenci ile 2 öğretmen katıldı. Teknik ziyaretlerde, gençler Teknokent’lerin işleyişi hakkında önemli bilgiler edinirken iş fikirleriyle girişimcilik ekosistemine nereden ve nasıl başlayabilecekleri konularında bilgi edindi.

Teknokent yetkilileri ve firma temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde girişimcilik ekosistemi hakkında farkındalıklarının arttığını paylaşan gençler, kariyer planlarına girişimciliği dâhil edeceklerini ifade ettiler. Gençler, kendilerini girişimcilik konusunda geliştirebileceklerini ve ziyaretin öğrenme imkanı sağladığını vurguladı.

Gençlerde girişimcilik kültürünün oluşturulması, yenilikçi düşünme kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından her yıl düzenlenen “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu” programına mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim gören gençler katılarak program süresince takımlar halinde iş fikri geliştiriyor. Programda dereceye giren takımların girişimcilik ekosistemini yakından tanımalarını sağlamak amacıyla ödül olarak da KUZKA tarafından teknik geziler düzenleniyor.

Teknik geziler ile gençlerin, girişimcilik ekosistemini yakından tanımaları ve iyi uygulama örneklerini yerinde görerek girişimcilik yetkinlikleri, farkındalıkları ve motivasyonları artırılıyor.