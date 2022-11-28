Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde, Türkiye’de ilk kez lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve öğrencilerin tasarladığı projelerle yarıştığı Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu sona erdi. Yarışmada lise öğrencileri tarafından tasarlanan modüler pijama sayesinde hem hastaların hem de yakınlarının hayatları daha da kolaylaşacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde, Türkiye’de ilk kez lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve öğrencilerin tasarladığı projelerle yarıştığı Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu sona erdi. Yarışmada lise öğrencileri tarafından tasarlanan modüler pijama sayesinde hem hastaların hem de yakınlarının hayatları daha da kolaylaşacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde, 10 ilin İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" sona erdi. KUZKA’nın ev sahipliğinde düzenlenen Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu’na Kastamonu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 132 öğrenci ve öğretmenin yer aldığı 22 takım katıldı. Takımlara TR81, TR82 ve TR83 Bölgelerinden toplam 19 mentör de iş fikri geliştirme çalışmalarında rehberlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Yolkonak Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin sonunda iş fikri geliştiren lise öğrencileri jüriye sunumlarını yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ‘Pijamalı Kızlar’ın oluşturduğu ‘Modüler Pijama’ isimli iş fikri birinci geldi. İkincilik ise Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ‘Zonguldak EML’li öğrencilerin oluşturduğu ‘Vrloskopi’ isimli iş fikri oldu. Amasya Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden katılan ‘Teknokafalar’ın ‘Elektrikli Şarj Araç İstasyonu’ isimli projesi de üçüncü seçildi. Yarışmanın ardından kazanan okullara ödülleri verildi.

“Liseli öğrencilerimizin girişimcilik fikirlerini yüreklendirmek için bu çalışmayı yaptık”

Bakanlık olarak her yıl ortak sorun tespiti yapıp ve temaların etrafında çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç, “2019 yılından itibaren “geleceğim mesleğim” sloganıyla mesleki eğitime destek vermeye başladık. Vocathlon programımız da mesleki eğitim temamızın çok güzel bir çıktısı oldu diyebiliriz. Mesleki eğitim teması çerçevesinde özellikle gençlerimize daha fazla mesleki eğitimlere yönlendirmek ve buradan kendi gelirlerini kazanabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak mezun olmalarını sağlamak üzere biz, bazı çalışmalar yürüttük. Mesleki eğitim kurumlarımızın bazı ihtiyaçlarını giderdik. Bugünde mesleki eğitimdeki gençlerimizin girişimcilik ile ilgili fikirlerine yüreklendirmek, onlara cesaret vermek, ilk fikirlerine can suyu aşılamak için bir yarışma düzenledik. Bu yarışmamız son 4 yıldır devam ediyor ama bu yıl katılımımız çok güçlüydü. Sadece KUZKA bölgesinden değil, BAKKA ve OKA bölgesinden de öğrencilerimiz buraya geldi. Özellikle yarışan öğrenci sayımız çok fazlaydı, 10 ilden gelen 22 takımdan oluşan 110 öğrencimizin fikirlerini burada dinledik. Bu yıl ki yüksek katılım bizleri daha da cesaretlendirdi. Önümüzdeki yıl biz, daha fazla bölgemizi ve şehrimizi bu çalışmaya dâhil edeceğiz. Daha fazla meslek liseli öğrencimizi bu yarışmada fikirleriyle bizlerle buluşmasını ve onları cesaretlendirecek, onların fikirlerini ticarileştirecek çalışmaya döndürmek üzere gayret edeceğiz” dedi.

“Öğrencilerimiz, fikirlerini ileriki süreçte daha da geliştirebilirler”

Liseli öğrencilerin oluşturduğu iş fikirlerini ileri ki süreçte daha da geliştirebileceklerini söyleyen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ise, “Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu sona erdi. Etkinliğimiz Cuma günü başladı, öncesinde 4 günlük bir online eğitim süreci gerçekleştirildi. Eğitimlerini alan öğrencilerimiz çalışmalarına başladı. Öncelikle beyin fırtınası yapmayı öğrendiler. Buna ilişkin metotlar kendilerine öğretildi. Bu beyin fırtınası sonucunda da bir iş fikri oluşturdular. Bu iş fikirlerini atölye çalışmalarıyla geliştirerek nihai hale getirdiler. Tabii ki bir iş fikrinin oluşturulmasından bunun bir girişime dönüştürülmesi belli bir yol ve metot gerektiriyor. Gençlerimiz bu kısıtlı zamanda aslında oldukça değerli iş fikirleri geliştirdiler. Bugün 22 takımımız tek tek çıkarak bu iş fikirlerini jüriye sundular. Öğrencilerimizin takım halinde kürsüye çıkıp iş fikirlerini sunmaları oldukça kıymetli. Biz, bu programı yarışmadan ziyade bir öğrenme programı olarak görüyoruz. Gerçekten bir iş fikrini nasıl oluşturabilirler, bu fikri nasıl hayata geçirebilecekleri noktasında bir yöntem öğrendiler. Burada bir fikir ile yarıştılar ama ileride bu fikirlerini de geliştirebilirler. Yeni fikirler de oluşturabilirler” diye konuştu.

“Etkinliğe katılan bütün takımlarımız buradan kazanarak ayrıldı”

Ülkemizde gençlerin son dönemde bir şeyleri başarabileceklerine inandığını ifade eden Genç, “Bu da aslında gençlerimize güveni aşılayan bir program. Gerçekten özgüvenleri ve motivasyonları yükseliyor. Ülkemizdeki gelişmelerle birlikte onlar da gelecekte bir şey üretebileceklerini ve katma değer oluşturabileceklerine inanıyorlar. Bugün eğitimden, sağlığa kadar, askeri teknolojiden orman yangınlarına kadar birçok konuda bizlere fikir sunuyorlar. Demek oluyor ki meslek liseli öğrencilerimiz işin yazılım kısmını da donanım kısmını da biliyor. Bu da bizim programımızın neden mesleki ve teknik lisesinde öğrenim gören gençlere yönelik yaptığımızı doğruluyor açıkçası. Bugün üç tane takımımız dereceye girdi, 22 takımımız vardı. Biz, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyoruz. Buraya gelen bütün takımlarımız aslında buradan kazanarak ayrıldı. Bugün Türkiye’de 3 binin üzerinde mesleki ve teknik eğitim veren lise var. Bu takımlarımız 22 içerisinde yer aldı ve bu programa katıldı. Bu bile oldukça bir başarı göstergesi diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Kazanan öğrencilerimizin iş fikrini koruma altın alıp yatırımcılarla buluşturacağız”

Bu yıl ki programda Çankırı’dan katılan öğrencilerin modüler pijama isimli iş fikrinin birinci olduğunu belirten Genç, “Onların iş fikri özellikle sağlık alanında oldu. Bilindiği üzere hastanede kalan, tedavi gören yakınlarımız ya da kendimiz, belli hareket kabiliyetlerimizde kısıtlamalar oluyor. Buna bağlı olarak üzerimizdeki kıyafetleri değiştirebilme noktasında zorluklar çekiyoruz. Aslında onların iş fikri de bu hastalara yönelik çok rahat bir şekilde giyilip çıkarılabilecek ve değişimi çok kolay yapılabilecek kıyafet tasarımıydı. Bu kıyafet tasarımının bizler ticarileştirilebilecek bir ürün olduğunu değerlendiriyoruz. Yarışma sonrasında da onlara fikri mülkiyet haklarının korunması noktasında destek vereceğiz. Öncelikle fikrimizi koruma altına alacağız. Ardından ilgili yatırımcılar ile ya da girişimcilerle bir araya getirip hayata geçirilmesi noktasında destek vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizi finansal kaynaklar ile buluşturmamız gerekiyor”

BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu da, “Kalkınma ajansları olarak girişimciliğin bölgelerimizde ve ülkemizde ne kadar etkili olduğunun farkındayız. Bu çerçevede bölgelerimizde eko sistem girişimciliğini geliştirmek için bir hayli çaba içerisindeyiz. Bunların içerisinde en önemli unsur kuşkusuz yenilikçi, girişimci iş fikirlerine sahip gençleri yetiştirmek. Bu projelerin içerisinde de gerçekten hayata geçirebilecek durumdaki girişimci iş fikirlerini de yatırımcılar ya da iş insanları gibi finansal kaynaklar ile buluşturarak gençlerimizi girişimci olarak hazırlamamız gerekiyor. Kalkınma ajanslarımızın birçoğu buna yönelik faaliyetler yürütüyor. Biz, kendi bölgemizde siber güvenlik alanında benzer bir yarışmayı geçtiğimiz aylarda düzenledik. İnşallah Ocak ayında da teknoloji girişimciliğini üniversiteli gençlerimize yönelik olarak yapacağız. Liselere yönelik eğitimlerimiz bulunuyor. Burada da KUZKA tarafından daha önce başlatılan, bizim de geçen yıl misafir olarak katıldığımız, bu yıl da ortak olarak katıldığımız bu Vocathlon etkinliğine her ilden üçer tane olmak üzere 9 takım getirdik. Çocuklarımızı burada ağırlamaktan, onların öğrenme süreçlerini ve heyecanlarını gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Buna benzer yenilikçi iş fikirleriyle gençlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da gençlerimize her türlü desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Hem hasta hem de hasta yakınları için modüler pijama tasarlamayı düşündük”

4 gündür Kastamonu’da olduklarını belirten Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Akbaş, “Projemizin adı ’Modüler Pijama’. Projemiz aslında çok yönlü, hasta bakımına yöneliktir. Bilindiği üzere ülkemizde hasta mahremiyeti çok önemli. Biz bu mahremiyeti de göz önüne alarak gelişmiş bir pijama yaptık. Daha öncesinde diyaliz pijaması vardı, fakat diyaliz pijamamız çok gelişmemişti. Biz de bunun patentlerine bakarak bu yıl daha da geliştirdik. Geliştirdikten sonra Vocathlon’a geldik. Mentörlerimizle beraber çalıştık. Modüler Pijama projesi hazırladık ve birinci olduk. Duygularım çok yoğun, gönülden isterdim ki herkes burada birinci olsun. Mutlaka bir kazananın olması gerekiyordu. Vocathlon bana, ilk önce bir iş kuracaksam ne yapmam gerektiğini öğretti. İşi kurduktan sonra nelere gitmemi, ne yapmamı ve nasıl başvuru yapabileceğimi öğretti. Ardından insanlarla etkileşimi ve girişkenliği öğretti” şeklinde konuştu.