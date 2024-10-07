VM Medical Park Mersin Hastanesi, özel çocuklara yönelik ’Serebral Palsi’ etkinliği düzenledi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi, Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde özel çocuklara yönelik anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Yenişehir ilçesindeki İzem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine özel çocukların yanı sıra veliler de katıldı. Hastanede görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Melike Dolmuş ile Diyetisyen Burcu Ada, etkinlikte, serebral palsili çocukların gelişimlerinin, muayene takiplerinin ve beslenmelerinin önemini anlattı.

"Muayene takipleri önemli"

Uzm. Dr. Melike Dolmuş, erken fetal dönem ile 5 yaş arasında meydana gelen beyin hasarı sonucu oluşan serebral palsinin taşıdığı etkilen hasarın derecesi ve bulunduğu yere bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğini ifade etti. Hareket bozuklukları ve kaslardaki spastisitenin serebral palsi belirtileri arasında yer aldığını vurgulayan Dolmuş, bu belirtilerin fark edilemeyecek kadar hafif olabileceği gibi bir veya birden çok uzuvda önemli hareket bozuklukları şeklinde gözlemlenebileceğini kaydetti. Uzm. Dr. Dolmuş, muayene takiplerinin ve egzersiz süreçlerinin gelişimde önemli bir nokta olduğunun altını çizdi.

Diyetisyen Burcu Ada da serebral palsili bireylerde epilepsi, entelektüel problemler ve iletişim sorunlarının yanı sıra beslenme problemlerinin de ortaya çıkabileceğini belirterek, beslenme süreçlerine ilişkin velilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Uzm. Dr. Melike Dolmuş’un aileler için kontroller de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk etkinliğinde, merkezin yöneticileri Dolmuş ve Ada’ya çiçek takdiminde bulundu.