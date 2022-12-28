DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan vizyon kulübü, çalışmalarına başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan vizyon kulübü, çalışmalarına başladı.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan ve koordinasyonunu Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan vizyon kulübü çalışmalarına başladı. Düzce Üniversitesi içerisinde bulunan Genç ofiste başlatılan çalışmalar çerçevesinde uluslararası çalışmalar modülü ve Erasmus+ eğitimleri yapıldı. Bu ve daha fazla vizyon kulübü eğitimi ile ilgilenen gençler için çağrıya çıkan ekipler, gençleri gençlik merkezlerine davet etti.