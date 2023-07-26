Kendilerini vize firması olarak tanıtıp ağına düşürdükleri kişilerden ‘vize işlem ücreti’ alarak dolandıran şebekeye yönelik İzmir merkezli 7 ilde gözaltına alınan 75 şüpheliden 25’i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyona ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, depremzedeleri ve Erasmus öğrencilerini bile dolandırdıkları ortaya çıktı.

Kendilerine vize başvurularını kabul eden firma görünümü veren ve ağına düşürdükleri 2 bin 12 kişiden kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla ‘vize işlem ücreti’ talep eden suç çetesine yönelik 21 Temmuz günü İzmir merkezli 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 77 şüpheliden 75’i gözaltına alındı. Operasyonla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıların yaklaşık 100 milyon liralık vurgun gerçekleştirdiğini belirterek, “Siber suçlarla mücadelede 65 şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde, vize başvurularını kabul etmeye yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla ‘vize işlem ücreti’ adı altında para talep eden ve ülkemiz genelinde 2 bin 12 müşteki şahıstan yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç sağlayan 77 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik yürütülen eş zamanlı operasyonda 65 şahıs ile muhtelif miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz aralıksız devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

Depremzedeleri ve Erasmus öğrencilerini bile dolandırmışlar

Operasyonla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde şebekenin, yurt dışına çıkmak isteyen depremzedeleri ve Erasmus öğrencilerini de dolandırdıkları tespit edildi. Ortaya çıkan yazışmalarda, dolandırıldıklarını anlayan depremzedelerin "Bakın Biz depremzedeyiz bizim evlerimiz her şeyimiz yıkıldı Allah aşkına paramızdan olmayalım bize insanlık yapın paramızı gönderin bak biz burada açız" diyerek dolandırıcılardan paralarını geri istemeleri dikkat çekti.

25 tutuklama

Operasyonda gözaltına alınan 75 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 25’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 50 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.