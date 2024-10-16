İş dünyasının mücadele ettiği vize krizi için çözüm öneren Dilbilimci Serpil Kalin, yabancı dil bilgisinin uluslararası Cambridge-TOEFL sertifikaları ile kanıtlanması gerektiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de yabancı dil eğitiminde Uluslararası Cambridge ve TOEFL Sertifika Sistemini uygulayan ilk ve tek dilbilimci Serpil Kalin, Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde eğitim hedefleyen öğrencilerin ileride vize sorunu yaşamak için sertifikasyona dahil olmaları gerektiğini dile getirdi.

Serpil Kalin Yabancı Dil Kursu’nun başarılı öğrencileri için yeni dönem kontenjan devir-teslim ve sertifika töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dilbilim Uzmanı Serpil Kalin, “Ülkemizde yabancı dil eğitiminde Uluslararası Cambridge-TOEFL Sertifika Sistemini uygulayan ilk ve tek dilbilimci olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Yarım asrı aşan tecrübemiz ile ‘yabancı öğretmenlerle eğitim’ üzerine kurduğumuz sistem için çok fazla emek sarf ediyoruz. Bugün orijinal National Geographic kitaplarıyla ders veriyoruz. Çocuklarımızın hem okulda, hem toplumda güçlü liderlere dönüşmesini sağlayan bu sistem ile uluslararası üniversitelerde okumalarını sağlayacak yabancı dil eğitimi veriyoruz.” diye konuştu.

Vize krizine de dikkati çeken Serpil Kalin, “Bugün artık Avrupa ve Amerika için vizenin yolu, yabancı dilde uluslararası sertifikasyon sisteminden geçiyor. Serpil Kalin Yabancı Dil Kursumuzda titizlikle uyguladığımız uluslararası geçerli Cambridge ve TOEFL Sistemi sayesinde öğrencilerimiz, kariyer yolculukları boyunca hep avantajlı olacak. Dünya vatandaşlığına giden bu yolda bir çocuğun değil, bir neslin geleceği söz konusu. Bu yolda IB Science (Bilim) ve IB Matematik Programı ile de yeni bir atılım yaptık. Araştırmalarla öğrencilerin matematiksel öğrenme bağımsızlığını geliştirmelerine olanak sağlayan IB Science ve IB Matematikte ilk ve ortaokul öğrencilerimizin hem matematik, hem de İngilizce becerilerini geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı. Kalin, uluslararası sertifika sistemlerini aynı zamanda IB Uluslararası Bakalorya Sistemi ile birleştirerek dil eğitiminde yeni bir çığır açtıklarını da sözlerine ekledi.