Kocaeli’nin Derince ilçesinde viyadüğün korkuluklarına çıkan ve bir süre aşağıya sarkan vatandaş, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde viyadüğün korkuluklarına çıkan ve bir süre aşağıya sarkan vatandaş, itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düştü. Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki A.Y. cadde üzerinde bulunan Cımbızdere Viyadüğü’nün korkuluklarına çıktı. Çevredekiler viyadük üzerindeki korkuluklara çıkan vatandaşı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki viyadükten sarkan vatandaşı gören ekipler, hava yastığını açarak önem aldı. Polis ekipleri ise A.Y.’yi ikna etmeye çalıştı. Bir kişinin ellerinden tuttuğu vatandaş, daha fazla asılı kalamayarak kendini boşluğa bıraktı. Viyadükten aşağıya süzülen A.Y., itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığının üzerine düştü. Sağlık ekipleri vatandaşı sedye ile alarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenilen A.Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, aynı köprüden daha öncede intihar girişimleri olmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.