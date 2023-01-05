Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Zabıta ekipleri fırını mühürlerken, eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir simit fırınında meydana gelen görüntüler dolayısıyla zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Zabıta ekipleri fırını mühürlerken, eksiklerin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Olay, Öztrak Caddesi’ndeki bir simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre, simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünler üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki poğaça hamuru üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o anlar çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili ihbar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerine iletildi. Sonrasında zabıta ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri fırında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, eksiklerin giderilmesi için işletme sahibine 15 gün süre verildi. Fırın ise mühürlenerek satışa kapatıldı.

Fayansı kırarak içeri girmiş

Fareyi olaydan haberdar olur olmaz öldürdüklerini ve önlem aldıklarını belirten İşletme Sahibi Mehmet Arıcı da, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüz. Durumdan haberdar olur olmaz fırına gelip fareyi öldürdük. Gerekli dezenfekte işlemlerini gerçekleştirerek zabıta ekiplerine haber verip, incelemelerini istedik. Bugün satış gerçekleştirmeyeceğiz. Öztrak Caddesi üzerinde devam eden yol çalışmalarında alanı sıfırlamak için kapı girişinde bulunan fayans delindi. Oradaki boşluktan kendine yol bulan fare içeri girmiş. Biz belediye ekiplerine bir fayans için söylenecek insanlar değiliz. O yüzden çalışmalarda hiç zorluk çıkartmadık. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm önlemlerimizi aldık" dedi.

İmha edildi

Üzerinde fare gezinen hamur ürünlerini imha ettiklerini belirten Arıcı, "Evraklar ve hijyen konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Kapının altındaki farenin içeri girdiği kırığı hemen yaptıracağız. Müşterilerimiz içini ferah tutsun. Fare, imha ettiğimiz poğaçalar hariç hiçbir gıda ürünü ile temas etmedi. Bugüne kadar böyle bir olay kesinlikle yaşamadık. Dün akşamki tatsızlıktan dolayı özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.