Mersin’de bir esnafın iş yerinde beslediği kediler, gümüş takı tasarım dükkanının vitrinini süslüyor. Her sabah iş yerini açmaya geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu belirten Adem İnan, "Sabah gelip dükkanı açtığımda her gün aynı manzarayla karşılaşıyorum; vitrinler dağılmış. Gece olunca burası onların yaşam alanı gibi oluyor, vitrine çıkıp oynuyorlar" dedi.

Mersin Çarşısı’nda 25 yıllık esnaf Adem İnan’ın işlettiği gümüş takı tasarım dükkanında vitrini gümüş takıların yanı sıra aralarında gezen kediler de de süslüyor. İnan iş yerinde beslediği kediler vitrinde de gezerek müşterilerin ilgisini çekiyor. ’Prens’ adlı sarman cinsi kedi ile ’Gümüş’ adlı smokin cinsi kedi gün boyu vitrinlerde dolaşarak, müşterilere neşe katıyor.

İş yerinde yavrulayan kediye de kucak açtı

Esnaf İnan, iş yerinde serbestçe gezen iki kedinin yanı sıra sürekli pasajda dolaşan calico cinsi kediye de kucak açtı. Kedinin iş yerinde yavruladığını fark eden İnan, hem kediye hem de 6 yavrusuna sıcak bir yuva sağlayarak, beslemeye başladı.

"Ara ara dağıtırlar, ben de sürekli düzeltirim"

Mersin Çarşısı’nda 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten 48 yaşındaki İnan, "Kediler zaten hiç vitrinden inmiyor. Sürekli vitrin üstündeler; ara ara dağıtırlar, ben de sürekli düzeltirim. Bazen gelen müşterilerden olumlu tepki verenler de oluyor, korkanlar, alerjisi olup olumsuz tepki verenler de oluyor. Ama genelde olumlu tepkiler oluyor, hatta bazen seviyorlar. Satış yaparken vitrinin üzerine çıkıp müşteri ile aramıza giriyorlar. Neredeyse satışımızı engeller hale geliyorlar" diye konuştu.

"Gülü seven dikenine katlanıyor"

Kedileri beslemenin zor olduğunu ve sürekli çocuk gibi onlarla ilgilenmek zorunda kaldığını ifade eden İnan, "Sürekli yemek ve su veriyorum, kumları var, her sabah ve öğleden sonra temizliyorum. Bazen zor oluyor ama gülü seven dikenine katlanıyor. Seviyorum ben kedileri, onların burada olması beni rahatsız etmiyor. Benim iş yerimde önceden beslediğim 2 kedim var, ayrıca pasajın kendi kedisi var, o da burada 6 yavru yavruladı. Toplamda 9 kedi var. Havalar soğuk olduğu için dışarıya çıkarıp bırakamam. Yavrular telef olur diye, iş yerinde bakacağım, büyüteceğim elimden geldiği kadar. Zamanla hepsini sahiplendireceğim" dedi.

"Vitrine çıkıp oynuyorlar"

Her sabah iş yerini açmaya geldiğinde ortalığın dağınık olduğunu belirten İnan, "Sabah gelip dükkanı açtığımda her gün aynı manzarayla karşılaşıyorum, vitrinler dağılmış. Tabi gece olunca burası onların yaşam alanı gibi oluyor, vitrine çıkıp oynuyorlar. Sonuçta hayvan, bir şey de diyemiyorum, kızamıyorum da. Nereden bilsinler?" diye konuştu.