Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grupta yer alan Bozüyük Vitraspor kendi sahasında karşılaştığı Keşanspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanan BAL 9. Grup 22. haftasında Bilecik temsilcisi Vitraspor sahasında Edirne temsilcisi Keşanspor’la berabere kaldı. Maçın ilk yarısında oyun kontrolünü elinde tutmaya çalışan ev sahibi Vitraspor bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Konuk takım oyuncusu Mehmet Sarıgöz 44’üncü dakikada topu ağlarla buluşturarak, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle bitti. Maçın ikinci devresinde Vitraspor skoru değiştirmek için baskısını iyice arttırırken 57’inci dakikada Oğuz Tavsamaz’ın attığı golle ev sahibi takım skoru eşitledi. Bu dakikadan itibaren karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere bitti.

Bu sonucun ardından Vitraspor ligde puanını 25’e çıkardı. Vitraspor ligin 23’üncü haftasında Yalovaspor’a konuk olacak.