Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Bilecik’teki fabrikasının çatısına GES kurdu. 2023 yılında toplam 5,4 milyon kWh enerji üretmeyi hedefleyen şirket, 2025 sonuna kadar bünyesindeki tüm binaların çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirecek.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Bilecik, Bozüyük’teki VitrA Üretim Kampüsü’nde yer alan seramik sağlık gereçleri fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. 4,29 MWp kurulu güce sahip GES bünyesinde, 8 bin 96 panel ve 40 inverter bulunuyor. 45 milyon TL yatırımla hayata geçirilen çatı üstü GES ile bu yıl toplam 5,4 milyon kWh enerji üretilmesi hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan, “2025 sonuna kadar kurmayı hedeflediğimiz 112 bin metrekarelik çatı üstü GES ile toplam 19,7 MWp yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşacağız. Bu seviyelere geldiğimizde, yıllık elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 30’unu kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. 2022 yılında, I-REC sertifikalı yeşil elektrik satın almaya başlayarak üretimde elektrik kaynaklı karbon emisyonlarımızı sıfırladık. Önümüzdeki yıllarda, yenilenebilir enerji yatırımlarımızla elde edeceğimiz elektriği kullanırken, kalan miktarı sertifikalı yeşil elektrik kaynaklarından temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz"

Özgen Özkan sözlerine şöyle devam etti: “Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliği işimizin merkezine koyarak stratejimizi geliştiriyor ve aksiyonlarımızı alıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimize bağlı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyor, düşük karbona geçiş yol haritamızı destekleyecek tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Hem planlanan yatırımlarımızda bunu önceliklendiriyor, hem de mevcut üretimimizde enerji verimliliği için inovasyon ve yeni teknolojilerden faydalanıyoruz.”

Tüm çatılara GES kuracak

Bozüyük’teki seramik sağlık gereçleri fabrikasının yanı sıra, Ankara, Bodrum ve Suadiye mağazalarının çatısında da GES kurulumu yaptıklarını söyleyen Özgen Özkan, “Sırada armatür ve gömme rezervuar fabrikalarımız var. 2025 sonuna kadar çatısında güneş enerjisi paneli olmayan binamız kalmayacak. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızın yanı sıra sertifikalı yeşil elektrik satın almadaki amacımız, hem üretim tesislerimizde ve mağazalarımızda elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon emisyonlarımızı azaltmak, hem de ülkemizdeki diğer üreticileri teşvik ederek yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasına katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

“Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliği de önemli”

2008’den bu yana Eczacıbaşı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik raporlarında yer verdikleri çalışmalarını; 2022 yılı itibarıyla kuruluş olarak ilk kez hazırladıkları, GRI (Global Reporting Initiative) onaylı ve WEF (World Economic Forum) Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla paylaştıklarını söyleyen Özgen Özkan, “Sürdürülebilirlik yolculuğunda yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliğinin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için enerji yönetim sistemlerine yatırım yapıyor, dijital dönüşüm fırsatlarını değerlendiriyoruz. Enerji verimliliği projelerini hızlandırıyor, akademi - özel sektör iş birliklerini artırıyoruz. Yeni fabrika yatırımlarının ve süreçlerinin gerek altyapı gerekse de ekipman açısından sürdürülebilirlik yaklaşımına uygun olmasına özen gösteriyoruz” dedi.