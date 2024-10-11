Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir sürücü, vitesi karıştırınca otomobiliyle bir araca çarptıktan sonra güzellik merkezine girdi.

Kaza, Şehit Adil Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 CIR 184 plakalı otomobilin sürücüsü, vitesleri karıştırması sonucu aracın kontrolünü kaybetti. Geri geri hareket etmeye başlayan otomobil, park halinde bulunan başka bir araca çarptıktan sonra hızını kesmeyerek güzellik merkezine daldı. Şans eseri kaldırımda o sırada kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi.

’Kaza anı güvenlik kamerasında’

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önce park halindeki araca ardından güzellik merkezine girdiği görülüyor. Kazada, herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, iş yerinin camları kırıldı ve maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.