Kış aylarında aşırı ve bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımının istenmeyen durumlara neden olabileceğini belirten Uzm. Dyt. Melis Özmutaf, "Vitamin takviyeleri yalnızca doktor önerisi ile alınmalı" dedi.

Hastalıklarda beslenme ve diyet yaklaşımları konusundaki çalışmalarıyla tanınan Uzman Diyetisyen Melis Özmutaf, kış ayalarında beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Havaların soğumasıyla beraber birçok kişide nezle, halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerin görüldüğünü kaydeden Uzm. Dyt. Özmutaf; "Bu belirtilerin altında ise çoğu zaman mevsim değişiklikleri, stres, optimal beslenmenin sağlanamaması, vitamin ve mineral yetersizliği gibi nedenler yatıyor. Bunlar gibi etmenler bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açarak vücudu hastalıklara karşı daha açık bir hale getiriyor. Dolayısıyla kış aylarında sağlıklı besinleri diyetisyeninizin önerdiği porsiyonlarda tüketmek oldukça önemli. Sağlıklı besinlerle vücudun enerji düzeyini korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve ruh halini desteklemek de mümkün olabilir. Bu nedenle bazı beslenme önerileri doğrultusunda sağlıklı ve dengeli bir diyet oluşturmak soğuk günlerde hastalıklardan korunma açısından büyük önem taşır. Bu şekilde kış mevsiminde sıkça görülen salgın hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmek mümkün" dedi.

Kış aylarında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda ipuçları veren Özmutaf; "Farklı mevsimlerde yetişen sebzeler ve meyveler, insanların çeşitli ihtiyaçlarını destekleyecek bir besin profiline sahiptir. Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi nar ve ayva gerçek bir antioksidan kaynağıdır. Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. Bunun yanı sıra portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller de başta C vitamini olmak üzere vitamin ve mineral açısından oldukça zengin meyvelerdir. Vitaminler bağışıklık sistemini desteklemekle kalmaz; aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşacak gücü vücudumuza sağlar. Bu nedenle kış aylarında antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bu meyveleri günlük hayatınızda yer verilmesi önerilir. Tabi ki porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Kışın tüketimi artan ev yapımı geleneksel gıdalar da tam bir şifa deposudur. Yapay koruyucu ve katkı maddesi içermeyen ev yapımı salça, turşu, tarhanaya öğünlerde yer verilmelidir. Ancak içerdiği tuz sebebiyle yüksek tansiyonlu bireyler önerilen miktarda tüketmelidir" diye konuştu.

"Vitamin takviyeleri yalnızca doktor önerisi ile alınmalı"

Kış aylarında azalan hava sıcaklığı sebebiyle vücut ısısının korunması için yeterli sıvı almanın önemine işaret eden Özmutaf, şu tavsiyelerde bulundu:

"Su tüketimini arttırmak için; yanınızda her zaman bir su şişesi taşıyın, teknolojik cihazlarınızda hatırlatıcı kurun ve sık tükettiğiniz diğer içeceklerin yerine suyu koyun. En doğru su tüketimi yöntemi ise her saat başı bir su bardağı kadar içme suyu içmektir. Kış aylarında beslenme diyetisyen kontrolünde de takip edilebilirsiniz. Kış aylarında vitamin ve mineral takviyelerinin de yalnızca doktor tavsiyesi ile alınmasına da ayrıca özen göstermelisiniz. Çünkü bu türden destekleri aşırı ve bilinçsiz kullanmanız durumunda bulantı, kansızlık ve saç dökülmesi gibi istenmeyen durumlar yaşayabilirsiniz. Kış aylarında daha çok kapalı mekanlarda vakit geçirdiğimiz ve daha fazla yemek tüketme eğiliminde olduğumuz için beslenme konusunda mutlaka doğru besinleri diyetisyen eşliğinde seçmeli ve bazı zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız"