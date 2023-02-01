Eskişehir Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi’nin sevimli kedisi, hem sağlık personelinin, hem de hastaların ilgi odağı oldu.

Eskişehir Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi’nin sevimli kedisi, hem sağlık personelinin, hem de hastaların ilgi odağı oldu.

Sevimli kedi; hafta içi sağlık personeli ile birlikte Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi’ne geliyor. Aile Sağlığı Merkezi’nin içerisinde kalorifer peteklerinde ısınıp koltukların üstünde oturup dinleniyor, muayene olmaya gelenlere bakıyor ve uyuyor. Sağlık personeli, ’Hepar’ ismini koydukları sevimli kedinin karnını doyuruyor, aşılarını ve bakımlarını düzenli olarak yapıyorlar. Sağlık personelinin ismi ile hitap ettikleri kedi ne yapmasını istediklerini anlayıp yapıyor ve söz dinliyor.

‘Hepar’ isminde sevimli kedi; Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi’ne muayene olmaya gelen hastaların da ilgi odağı oldu ve davranışları ile sevdirdi. ’Hepar’ isimli sevimli kedi, sağlık personelinin adeta bir neferi oldu. ’Hepar’ isimli sevimli kedi; sağlık personeli ile birlikte sabahleyin mesai başlangıcında Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi’ne geliyor ve mesai bitiminde sağlık personeli ile birlikte gidiyor. Sevimli kedi; sağlık personelinin bir elamanı gibi, sağlık personeli ile birlikte mesai takip ediyor.