Eskişehir Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi önünde sabahlayan köpekler, hem nöbet bekliyor, hem de daha sıcak olan bir zeminde uyuyor.

Eskişehir Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi önünde sabahlayan köpekler, hem nöbet bekliyor, hem de daha sıcak olan bir zeminde uyuyor.

Sevimli iki köpek; Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan; Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi önünde halıfleksin üstünde gece boyu yatarak nöbetlerini sürdürüyorlar. Köpekler, Aile Sağlığı Merkezi’ni her türlü tehlikeden koruyorlar, gündüzleri de bazen nöbetini sürdürüyorlar. Oradan geçen vatandaşlar; sabahları Aile Sağlığı Merkezi önünde nöbet bekleyen köpekleri elleri ile okşayarak seviyorlar. Köpeklerde, sevilmekten hoşlanıyorlar. Halıfleksin üstünde yatan köpekler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Aile Sağlığı Merkezi önünde bulunan halıfleks, üstüne gece yatan köpekleri soğuktan koruyor ve sıcak tutuyor.