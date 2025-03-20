Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesindeki Keçeli güzergahında stabilize yol çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 13 ilçede sürdürdüğü planlı çalışmalar çerçevesinde, Viranşehir ilçesindeki bozuk yolları yeniliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal Keçeli Mahallesi güzergahında stabilize yol yapımına odaklandı. Bölgede çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren ekipler, kısa sürede yol iyileştirmelerini tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı planlıyor. Yapılan çalışmaların ardından mahalleler arası ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Yol çalışmalarından memnun kalan Keçeli Mahalle Muhtarı Eyyüp Hançer, iyileştirilen yollar sayesinde çamurdan kurtulacaklarını belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.