Viranşehir Belediyesi, ilçe merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi, ilçe merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üst yapı çalışmaları çerçevesinde Konakyeri Kırsal Mahallesinde stabilize yol yapım, yol genişletme ve yol açma çalışması başlattı. Ekipler, yol yapım işlerine dair yaptığı planlamaya göre ilçe merkezi, kırsal mahalle ve mezralarda başlatmış oldukları çalışmalarını ulaşım, yol şartları seçeneklerini göz önüne alarak, öncelikleri belirliyor. Belirlenen mahallelerde tamamlanan çalışmalar sona erdiğinde ekipler, plan ve program dahilinde bir başka mahalle ile devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Viranşehir Belediyesi olarak ilçe genelinde özellikle yol yapım, onarım, kilitli parke yapımı ve yol açma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda ekibimiz, Vatandaşlarımızın ulaşımlarını kolaylaştırmak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde devam edecektir” diye konuştu.