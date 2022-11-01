Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın katılımı ile Viranşehir’de yapımı tamamlanan gençlik merkezinin açılışı yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın katılımı ile Viranşehir’de yapımı tamamlanan gençlik merkezinin açılışı yapıldı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediye başkan adaylığı sürecinde ilçe halkına verdiği vaatleri bir bir yerine getirdiği projelerden biri olan gençlik merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Hürriyet Mahallesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Viranşehir Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan gençlik merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, belediye meclis üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, belediye personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir halkına verdiği vaatleri bir bir yerine getirmenin sevinci ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Son 3,5 yılda Viranşehir’de yapılan yatırım ve hizmetlere dikkat çeken Ekinci, yapılan yatırımlarda aslan payının gençlere yönelik olduğunu belirtti. Gençliğe ve spora yönelik yatırımların devam edeceğini ifade eden Ekinci, Viranşehir’e, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle toplam 200 milyon tutarında 43 adet tesisin daha kazandırılacağının altını çizdi. Ekinci, “Genç kardeşlerimizin atacakları adımlarda yanlarında olabilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Bu projenin yanı sıra kültür ve sanat merkezi, etüt merkezi ve spor kompleksimizle de gençlerimize hizmet vermekteyiz. Gençlik merkezimizi bu alanlara eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Halkımıza ve bilhassa Viranşehir gençliğinin hizmetine sunacağımız kitap kefelerle gençlik çalışmalarımızı taçlandıracağız. Viranşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda her zaman genç kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Belediyemiz ve şahsımın bu hizmetleri sunabilmesi için desteklerini esirgemeyen Viranşehir halkına ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise, tesisin tüm Viranşehir halkına hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunarak, gençler yönelik tesislerin artırılacağını söyledi. Gençleri ve gençliği çok önemsediklerini belirten Ayhan, tesisin Viranşehir’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Protokol üyeleri, yapılan konuşmaların ardından dualarla merkezin açılış kurdelesini kestikten sonra merkezi gezdi. Vali Ayhan, merkezde yaptığı inceleme sırasında Viranşehir Belediyesi kick boks ve bilek güreşi sporcularıyla sohbet edip, geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen dünya bilek güreşi şampiyonasında dünya 4’üncüsü olan Evindar Daban ile bilek güreşi yaptı.

Vali Ayhan ve protokol üyeleri, daha sonra öğrencilerle birlikte ’Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü söyledi. Vali Ayhan’a, Ekinci tarafından el işlemeli tablo hediye edildi. Yaklaşık 2 saat süren açılış programının ardından Vali Ayhan ve protokol üyeleri davul zurna eşliğinde gençlerle halay çekti. Program çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

1 Milyon 666 bin TL maliyetle, 480 metrekaresi kapalı alanı olmak üzere toplam 7 bin 281 metrekare alan üzerine inşa edilen gençlik merkezinde, 3 derslik, kütüphane, çok amaçlı salon, müzik çalışma salonu, görsel sanatlar çalışma salonu, eğitmen odası, idari oda ve mutfak yer alıyor.