Geleceğin teminatı gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği oluşturmak için çalışmalar yürüten Viranşehir Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje çerçevesinde Eğitimci Belediye, Başarılı Öğrenci, Gülümseyen Viranşehir sloganıyla binlerce öğrenci için Dijital Dershane Projesini hayata geçirildi. Yaklaşık 100 bin öğrenci projeden ücretsiz faydalanabilecek.

Geleceğin teminatı gençlerin eğitiminde fırsat eşitliği oluşturmak için çalışmalar yürüten Viranşehir Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje çerçevesinde Eğitimci Belediye, Başarılı Öğrenci, Gülümseyen Viranşehir sloganıyla binlerce öğrenci için Dijital Dershane Projesini hayata geçirildi. Yaklaşık 100 bin öğrenci projeden ücretsiz faydalanabilecek.

Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Şehit Ömer Halis Demir konferans salonunda Projenin tanıtım lansmanı düzenlendi. ‘Dijital Dershane’ projesinin tanıtım sunumunu yapan Dr. Yakup Özkaya, dijital eğitiminin önemine vurgu yaparak, dijital eğitimin Dünya’da giderek yaygınlaştığını söyledi.

Dijital platformda 200 bin yeni nesil soru ve soru çözümleri ile tüm derslerin 4K ile çekilmiş 15 bin eğitim videosunun bulunduğuna dikkat çeken Özkaya, öğrencilerin internet adresinden üye kaydı yapıp soru ve soru çözümleri ile videolardan ders çalışabileceklerini belirtti.

Dijital Dershane platformunda eğitici animasyonların olduğunu da ifade eden Özkaya, velilerin de öğrenci şifreleriyle dijital platforma girip çocuğunun ne kadar video ve ders çalıştığını görebileceğini kaydetti. Dijital platformun nasıl kullanılacağı hakkında da bilgi veren Yakup Özkaya, öğrencilerin etüt merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan ders anlatımı, soru bankası, eşzamanlı online deneme sınavı gibi olanaklardan faydalanabileceğinin altını çizdi. Vizyon sahibi belediye başkanlarının dijital dershaneyi çok önemsediklerini sözlerine ekleyen Özkaya,“ Böyle bir projeye imza atan vizyon sahibi Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış programında konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, dijital eğitimin önemine vurgu yaparak, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olan projenin ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olduğunu belirtti. Projeyle, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile Viranşehir’in tüm mahallelerine eşit eğitim imkanı sunmayı amaçlayarak hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Ekinci, dijital dershane platformunun alanında uzman eğitimcilerce milli eğitim müfredatına uygun 4K kalitesinde video dersler ile Viranşehir’de ikamet eden 100 bin öğrencinin etiğim hayatlarına katkıda bulunacağını söyledi.

Dijital projenin çok yönlü ve geniş olduğuna dikkat çeken Başkan Ekinci, dijital eğitimin yanı sıra diyetisyenlerin sınav sürecinde sağlıklı beslenme önerileri ile üniversiteye hazırlık sürecindeki lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım videoları ile öğrencilerin tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmasına da destek verileceğinin altını çizdi.

Eğitimci belediye, başarılı öğrenci, mutlu veli mottosu ile öğrencilere destek olamaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Salih Ekinci, eğitimde ilçeyi hak ettiği değere taşımak ve başarılı öğrencileri yetiştirmek adına çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ise yaptığı konuşmada eğitimin önemine vurgu yaparak sorunların ancak eğitimle çözüleceğini söyledi. Öğrencilerin her zaman yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Çengel, öğrencilerin teknolojiden faydalanması için böylesi güzel bir platformu kazandırdığı için Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür etti.

Projenin lansmanına, Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, İlçe Müftüsü Mahmut Kaya, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.