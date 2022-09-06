Kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol sorununu yüzde doksan oranında çözüme kavuşturdu.

Kent merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yol sorununu yüzde doksan oranında çözüme kavuşturdu.

Viranşehir ilçesi kırsalında da yolların büyük bir bölümünü tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen taleplere kalıcı çözümler üretiyor. Alt yapı çalışması tamamlanan Gönüllü, Ayaklı ve Karatepe Mahallesi grup yolunda sathi asfalt çalışması tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine açıldı. Ekipler ayrıca Viranşehir kırsalında 40 mahalleyi birbirine bağlayan Eyyüpnebi grup yolunda alt yapı ve sathi asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler, belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.