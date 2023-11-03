Viranşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Genç Bilgi Evinde üniversite ve KPSS’ye hazırlanan gençlere 410 kaynak kitap seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Yürüttüğü temel belediyeciliğin yanında sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlara hizmet veren Viranşehir Belediyesi, üniversiteye giriş (YKS) sınavlarına ve KPSS’ye hazırlanan öğrencilere de desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin talimatları ile çarşı merkezinde bulunan ve 4 yıldır Etüt Merkezi’ne (Genç Bilgi Evi) dönüştürülen belediye eski hizmet binası, sınavlara hazırlanan gençlerin uğrak yeri oldu.

Viranşehir Kaymakamı Önder Koç ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Genç Bilgi Evi’nde, üniversite sınavlarına hazırlanan 310 ve Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan 100 gence toplam 410 kaynak kitap seti dağıtımında bulundu.

Kitap dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve Belediye Başkan yardımcıları da katıldı. Bilgi Evindeki sınıfları tek tek dolaşıp YKS ve KPSS’ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ekinci ve Kaymakam Koç, gençlerle bir süre sohbet edip, katılacakları sınavlarda başarılar diledi.

Kitap dağıtım töreninde konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilere, gençlere ve eğitime büyük destek verdiklerini belirtti. Başkan Ekinci, her yıl düzenli olarak kaynak kitabı dağıtarak öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Kaymakam Önder Koç, öğrencilere eğitimli toplumun önemine vurgu yaparak, nasihatlerde bulundu.

Genç Bilgi Evinde düzenlenen kurslardan faydalanan gençler de, kendilerine her türlü imkanı sağlayarak, hayallerine kavuşabilmek için çaba gösteren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye teşekkür etti.