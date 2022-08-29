Yoldan geçen araç sürücülerinin kazazedeyi görerek durumu 112’e bildirmeleri neticesinde kaza mahalline sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne, oradan da Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Muratlı-B.Karıştıran karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; G.O. (33) idaresindeki 39 AAZ 567 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajı alamaması neticesinde devrildi. Sürücü ve motosiklet yol kenarındaki yağmur suyu kanalına savruldu.

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