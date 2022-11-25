Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Seyitgazi İlçesi Çatören Mahallesi yakınların meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan otomobil karşı yönden gelen M.İ. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, G.K. isimli sürücünün kullandığı başka bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken sürücü A.A. yaralandı.

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