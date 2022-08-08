Kaza Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Uzunpınar-Demirbel köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.T. yönetimindeki römorkunda haşhaş kapsülü yüklü tescilsiz virajı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kayalık alana devrildi. Kaza sonrası traktör sürücüsü M.T. yaralanarak ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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