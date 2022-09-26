Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza Pülümür ilçesi Kocatepe köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 AAD 461 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken traktörde maddi hasar oluştu.

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, virajı alamayan traktör devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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