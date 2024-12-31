Karaman’da virajı alamayıp şarampole takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 70 AF 450 plakalı Tofaş otomobil virajı alamayarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.Ş. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.