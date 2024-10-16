Sivas’ta rulo saç yüklü tırın virajı alamayarak yola devrildiği kazada sürücü yaralandı. Tonlarca ağırlıktaki sac ruloları müstakil binanın bahçesine saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas’ta Kılavuz Mahallesi Şehit Hamit Kandur Sokak’ta yaşandı. S.A. (36) idaresindeki 58 AER 652 plakalı tır, taşıdığı yükün ağırlığıyla virajı alamayarak yola devrildi. Devriler tır 3 katlı bir binanın bahçe duvarını yıktı. Tonlarca ağırlıktaki rulo saclar binanın bahçesine saçıldı. Yaralanan sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri metal makası ile aracı keserek sürücüyü çıkartmayı başardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.