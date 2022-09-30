Kaza, Pülümür ilçesi Dağyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 EG 842 plakalı saman yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Dağ keçileri kameralara böyle poz verdi

Dağ keçileri kameralara böyle poz verdi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.