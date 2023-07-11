Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde virajı alamayınca kontrolden çıkan otomobil, son sürat bir tamirhaneye daldı. Otomobilin ortalığı savaş alanına çevirdiği kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48. Sokak üzerinde seyir halinde olan S.D. idaresindeki 09 BU 454 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir oto tamir işletmesine girdi. Hızla mekana giren otomobil hurdaya dönerken, o anları izleyen vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla girdiği işletmeden çıkartılarak bölgeden uzaklaştırıldı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, şans eseri iş yerinde kimsenin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Trafik ekibi, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızlı bir şekilde seyir halinde olduğu görülen aracın, bir anda kontrolden çıkarak, iş yerine çarpması ve yola savrulması görülüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.