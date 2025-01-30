Adıyaman’ın Besni ilçesinde virajı alamayarak takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçenden Adıyaman istikametine seyreden Murat K. (53) idaresindeki 01 DN 499 plakalı otomobil, Atmalı Köyü yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Yaralanan sürücü Murat K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.