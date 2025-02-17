Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yenikent mevkiinde Merinos Kavşağı yakınlarında Ali Ç. (20) yönetimindeki 02 ABR 390 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırımda oturan vatandaşların arasına daha sonra ise şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kaldırımda oturduğu esnada otomobilin çarptığı Fikret C. (52), yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.