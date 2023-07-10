Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin virajı alamayarak şarampole girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rıfat G. idaresindeki 02 AS 732 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Musalla Mahallesi Vartana yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada sürücü Rıfat G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.