Denizli’de kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Denizli’de kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza; Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çal Caddesi üzerinde ilerleyen Barış Ş. (21) idaresindeki 20 AJ 258 plakalı Honda marka otomobil, kontrolden çıkması sonucu virajı alamayıp park halindeki 20 ADG 663, 20 AEV 230 plakalı araçlara daldı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, sürücü Barış Ş. ise yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Araç sahipleri otomobillerinin yanına geldiğinde kazanın nasıl olduğuna anlam veremedi. Olay yerine gelen çekici sonrası yürür vaziyette olmayan araçlar çekilerek otoparka götürüldü.