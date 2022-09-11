Kaza, Ilıca Kumköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm merkezi istikametinden Ilıca istikametine seyir halindeki Ömer Serçe’nin kullandığı 07 FAR 42 plakalı otomobil, yoldan çıkarak mısır tarlasına girip ters döndü.

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