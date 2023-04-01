Kastamonu’da virajı alamayarak devrilen odun yüklü kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Ü. yönetimindeki 45 AEC 884 plakalı odun yüklü Mercedes marka kamyon, virajı alamayarak şarampolde devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan sürücü vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ünal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri de devrilen kamyonda gerekli kontrolleri gerçekleştirerek tedbir aldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.