Antalya’nın Manavgat ilçesinde kavşakta motosikletin refüjdeki kaldırım taşlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaldırım taşına çarpmak suretiyle başından yaralanan motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyetten 4 bin 64 TL, motosiklet sahibine de 4 bin 64 TL olmak üzere 8 bin 128 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Milli Egemenlik Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güneylioğlu Caddesi’nden Hastane Caddesi’ne çıkan Celal Demir’in kullandığı 07 JH 369 plakalı motosikletin, refüjdeki kaldırım taşına çarparak devrilmesi sonucunda meydana geldi.

Motosiklet sürücüsünün aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.