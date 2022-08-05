Kütahya-Eskişehir karayolunun 20. kilometresinde virajı alamayan kum yüklü kamyon yan yattı. Eskişehir istikametine seyretmekte olan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle oluşan kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.Uzun Karayolları ekipleri ile trafik polislerinin uğraşı sonucu yol, yarım saatlik çalışmalar sonucu tek yönlü trafiğe açılabildi.

Kütahya’da sık sık kazaların meydana geldiği Ilıca Kavşağı’nda, bugün bir kaza daha yaşandı. Virajı alamayan kamyon yan yattı. Trafik kazasınedeniyle uzun kuyruk oluştu.

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