Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesi Kastamonu- Çatalzeytin karayolu Hamidiye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmi öğrenilemeyen 06 CSL 175 plakalı kamyon, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu.

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